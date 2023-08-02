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10:54, 2 августа 2023Экономика

Россия столкнулась с нехваткой SMM-специалистов

hh.ru: дефицит SMM-специалистов в РФ привел к годовому росту их зарплат на 24 %

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В настоящее время на российском рынке наблюдается нехватка SMM-специалистов. Этот фактор привел к годовому росту зарплат таких работников на 24 процента, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков сервиса hh.ru и отраслевых экспертов.

Из-за нехватки кадров на рынке СММщиков по уровню зарплаты сейчас опережают ряд других востребованных специалистов, включая финансистов, юристов, врачей и экономистов. Самые высокие зарплаты в области SMM в настоящее время предлагают аккаунт-директорам (180-200 тысяч рублей в месяц) и менеджерам по рекламным интеграциям (в среднем от 180 тысяч).

Основной массив предложений по ежемесячным зарплатам таких специалистов находится в диапазоне 80-115 тысяч рублей, хотя год назад был в коридоре 60-100 тысяч. Для сравнения: средний уровень заработных плат юристов, финансистов, бухгалтеров и врачей сейчас составляет 80-85 тысяч рублей в месяц.

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Аналитики связали рост зарплат в данном сегменте с рядом факторов, одной из главных причин стал стремительный рост рынка так называемого маркетинга влияния — формы маркетинга в социальных сетях, включающей рекомендации и продвижение брендов и услуг со стороны лидеров мнений. «В результате клиентских проектов становится больше, чем сотрудников для их ведения», — объяснила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяна Иванова.

Ранее сооснователь платформы для самозанятых ЯЗАНЯТ Павел Зюков рассказал россиянам о самых прибыльных сферах для самозанятых, в число наиболее привлекательных вакансий вошли в том числе SMM-специалисты в сегменте торговли. Из-за значительного дефицита кадров (до 20 процентов) подобные сотрудники, а также фотографы, полиграфические дизайнеры, художники и копирайтеры пользуются большим спросом у работодателей.

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    Анатолий Акулов
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