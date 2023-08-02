Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

Бойцы ВС РФ уничтожили итальянский ЗРК Spada и гаубицу «Мста-Б» на Херсонщине

Подразделения Российской армии в Херсонской области уничтожили итальянский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Spada, стоящий на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили гаубицу «Мста-Б», рассказал представитель экстренных служб региона. Об этом сообщает ТАСС.

Огонь вели подразделения группировки «Днепр». Им удалось уничтожить гаубицу с боекомплектом в районе населенного пункта Томарин.