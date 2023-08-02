Стало известно о ставшем спикером Сил обороны Украины трансгендере из США

«Страна.ua»: трансгендер Эштон-Чирилло из США стала спикером Сил обороны Украины

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров Сил обороны Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что ранее Эштон-Чирилло являлась журналисткой, а в 2022 году решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Трансгендер служила медиком в одной из бригад территориальной обороны (ТРО) и получила боевое ранение.

Издание отмечает, что Эштон-Чирилло ведет новый англоязычный проект Сил ТРО «Россия ненавидит правду», аудиторией которого являются жители Европы и США, его цель — «противодействие российской пропаганде». При этом о ее становлении спикером Сил обороны Украины официально не объявлялось.

Ранее в украинском Национальном совете по вопросам телевидения и радио захотели создать словарь дискриминационной лексики, чтобы защитить «чувствительные» сообщества. Уточнялось, что к таким объединениям относятся этнические, национальные, ЛГБТ-сообщества. Кроме того, к ним можно отнести сообщества ветеранов и людей с инвалидностью.