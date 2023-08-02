В Минздраве отреагировали на сообщения о введении платной неотложной медпомощи

В Минздраве опровергли сообщения о введении в России платной неотложной помощи

В Минздраве России опровергли сообщения о введении в стране платной неотложной медицинской помощи. Комментарий помощника главы министерства Алексея Кузнецова приводит «Интерфакс».

Ранее в СМИ были опубликованы сообщения, согласно которым с 1 сентября ряд оказываемых населению медицинских услуг станет платным, в том числе и неотложная медпомощь.

По словам Кузнецова, таких планов у властей нет, а опубликованная информация «является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта». Как неотложная, так и плановая помощь будет по-прежнему оказываться бесплатно, отметил он. «Никаких изменений в этой части не планируется», — добавил помощник главы Минздрава.

Ранее Минздрав России предложил отказаться от тотальной вакцинации граждан от COVID-19, сохранив ее лишь для уязвимых категорий граждан. В обоснование инициативы в министерстве сообщили, что у населения сформировался коллективный иммунитет, а эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.