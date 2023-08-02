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11:54, 2 августа 2023Забота о себе

Перенесшая инсульт в 20 лет девушка рассказала о первом симптоме болезни

Daily Mail: британка рассказала об инсульте, перенесенном в 20 лет

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Медсестра Эсемей Ходжеттс, перенесшая инсульт в 20 лет, рассказала, что первым симптомом болезни стала сильная боль в шее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британка не думала, что у нее может быть инсульт, поскольку всегда вела здоровый образ жизни, занималась спортом и не злоупотребляла алкоголем. Когда однажды у нее внезапно разболелась голова, она не придала этому значения, решив, что просто переутомилась.

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На следующее утро мигрень прошла, однако появилась сильная боль в шее, отдававшая в плечи. Девушка решила обратиться за медицинской помощью. К ее удивлению, врачи диагностировали у нее инсульт, вызванный расслоением шейной артерии.

Свое недоумение Ходжеттс объяснила тем, что у нее не было других симптомов, которыми обычно сопровождается инсульт: нарушений речи, онемения конечностей и проблем с координацией движений. Несмотря на боль, она могла заниматься привычными делами и ходить на работу.

После постановки диагноза медики прописали Ходжеттс разжижающие кровь препараты, но она все еще время от времени испытывает головокружение и очень боится повторного инсульта. Из-за этого ее жизнь сильно изменилась.

Я больше не могу ходить на вечеринки с друзьями, где будет алкоголь. От алкоголя мне вообще теперь нужно отказаться. Также стоит следить за своим рационом, отдавая предпочтение здоровой пище. Я буду выполнять все рекомендации врачей, потому что очень боюсь, что это может случиться снова

Эсемей Ходжеттс медицинская сестра

Ранее американская актриса Шерон Стоун рассказала, что перестала сниматься из-за потери памяти после инсульта. Из-за этого звезда «Основного инстинкта» не могла запоминать реплики для ролей в проектах, и ее «отбросили в конец очереди» голливудских артистов.

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    Наталья Обрядина
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