Уличенного ФСБ в намерении воевать за ВСУ россиянина взяли под стражу

В Тамбове суд арестовал до 13 сентября мужчину, собиравшегося воевать за ВСУ

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

Ленинский районный суд Тамбова арестовал местного жителя, собиравшегося воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 13 сентября.

Ранее 2 августа ФСБ сообщила о задержании россиянина, которого уличили в намерении вступить в ряды украинской армии. Мужчина переписывался в интернете с представителем ВСУ, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.

С апреля по июнь тамбовчанин изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Затем он попытался уехать на Украину через Турцию, но был пойман. Против него возбудили дело по статье о приготовлении к государственной измене.

