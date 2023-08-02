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16:15, 2 августа 2023Силовые структуры

Уличенного ФСБ в намерении воевать за ВСУ россиянина взяли под стражу

В Тамбове суд арестовал до 13 сентября мужчину, собиравшегося воевать за ВСУ
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тамбова арестовал местного жителя, собиравшегося воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в суде.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 13 сентября.

Ранее 2 августа ФСБ сообщила о задержании россиянина, которого уличили в намерении вступить в ряды украинской армии. Мужчина переписывался в интернете с представителем ВСУ, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.

С апреля по июнь тамбовчанин изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Затем он попытался уехать на Украину через Турцию, но был пойман. Против него возбудили дело по статье о приготовлении к государственной измене.

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    Любовь Ширижик
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