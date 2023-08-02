ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

Под Тамбовом ФСБ задержала россиянина, собиравшегося вступить в ряды ВСУ

В Тамбовской области силовики задержали местного жителя, собиравшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, россиянин переписывался в интернете с представителем Украины, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.

С апреля по июнь мужчина изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Затем он попытался уехать на Украину через Турцию, но сотрудники ФСБ его поймали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к государственной измене.

Ранее на Амуре арестовали россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины.

