Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 2 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

Под Тамбовом ФСБ задержала россиянина, собиравшегося вступить в ряды ВСУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Тамбовской области силовики задержали местного жителя, собиравшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, россиянин переписывался в интернете с представителем Украины, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.

С апреля по июнь мужчина изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Затем он попытался уехать на Украину через Турцию, но сотрудники ФСБ его поймали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к государственной измене.

Ранее на Амуре арестовали россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными

    Российские военные уничтожили итальянский ЗРК Spada в Херсонской области

    Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

    Россияне массово захотели переехать внутри страны

    Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

    Чехия разрешила гражданам присоединиться к ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ряды ВСУ

    Пара продала ребенка ради смартфона и славы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости