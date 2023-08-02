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00:22, 3 августа 2023Мир

Обама предупредил Байдена о шансах Трампа победить на выборах

WP: Обама предупреждал Байдена о прочной позиции Трампа среди республиканцев
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший американский лидер Барак Обама в частном порядке предупреждал действующего президента Джо Байдена, что шансы экс-главы страны Дональда Трампа на победу на предстоящих президентских выборах выше, чем полагают демократы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Уточняется, что политики обсудили это в конце июня на обеде, состоявшемся в резиденции Белого дома. По данным издания, Обама обратил внимание президента на прочную поддержку Трампа со стороны республиканцев. В ходе разговора он также пообещал Байдену помочь ему победить на выборах. Покидая Белый дом, Обама снял видеоролик в поддержку кампании по переизбранию американского лидера с онлайн-сбором средств.

Ранее стало известно, что Трамп сохранил позиции среди избирателей, поддерживающих республиканцев, в качестве сильнейшего кандидата против Байдена на выборах в 2024 году. Так, 45 процентов избирателей-республиканцев считают политика самым сильным кандидатом на победу над главой Белого дома.

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    Марина Совина
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