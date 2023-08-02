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20:14, 2 августа 2023Россия

В Совфеде высмеяли угрозы Зеленского наносить новые удары по территории России

Сенатор Джабаров назвал Зеленского клоуном из-за угроз новых ударов по РФ
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский был и остается клоуном. Так член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал угрозы украинского лидера наносить новые удары по территории России. Слова Джабарова приводят «Известия».

Отдельно Джабаров высмеял сами наносимые Украиной удары. Он отметил, что ущерб от наносимых российской инфраструктуре дронов — ничто по сравнению с ударами Вооруженных сил России.

«Если он несколько прилетов дронов, которые мы успешно сбиваем, считает ударами по России, тогда что говорить о тех ударах, которые ежедневно получают Вооруженные силы Украины, получает военная, оборонная инфраструктура», — заявил сенатор.

Кроме того, он предположил, что адресатами слов Зеленского на самом деле являются западные партнеры Украины.

Я думаю, что он хорохорится перед своими западными спонсорами, чтобы оправдать те немыслимые поставки вооружений, которые непрерывным потоком идут на Украину

Владимир Джабаровчлен Совета Федерации

Ранее Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он пригрозил, что последствия действий украинской стороны станут серьезными и ощутимыми.

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    Марк Леонов
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