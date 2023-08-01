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23:43, 1 августа 2023Бывший СССР

Зеленский пригрозил новыми ударами по российской территории

Зеленский заявил о подготовке серьезных ударов по территории России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

По словам главы государства, он заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности. Отдельный подробный отчет предоставил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Зеленский пригрозил, что последствия действий украинской стороны станут серьезными и ощутимыми.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. По его мнению, НАТО должно исключить применение Москвой ядерного оружия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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