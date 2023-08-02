Автор ставшей мемом стрижки «Зимняя вишня» окрасила волосы стилисту Рогову

Автор ставшей мемом стрижки «Зимняя вишня» окрасила волосы Александру Рогову

Российский стилист Александр Рогов окрасил волосы у автора ставшей мемом стрижки «Зимняя вишня», парикмахера из Саранска Елены Козиной. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 155 тысяч подписчиков.

Рогов отправился на съемки в Мордовию, где посетил прославившегося в соцсетях мастера. На размещенных кадрах (в настоящий момент пост удален) он предстал вместе с женщиной, продемонстрировав свое преображение: модный эксперт позировал с голубыми и фиолетовыми прядями.

«Встречаем Александра с новой прической и окрашиванием. Вот так получилось», — обратилась Козина к зрителям.

В июне Александр Рогов объяснил причину появления на публике в трусах. Он заявил, что у него нет оправданий его образу, ему просто захотелось так одеться.