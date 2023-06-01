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11:18, 1 июня 2023Ценности

Стилист Александр Рогов объяснил причину появления на публике в трусах

Стилист Александр Рогов заявил, что ему просто захотелось появиться на публике в трусах

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов объяснил причину появления на публике в трусах. Соответствующий комментарий знаменитости приводит издание «Московский комсомолец».

Мужчина заявил, что у него нет оправданий к его образу и ему просто захотелось так одеться. «Я никогда не одеваюсь, чтобы кого-то удивить, одеваюсь для себя. Сегодня я в шелковых шортах, казаках, огромном пиджаке и с сумкой Hermes», — пояснил он.

При этом в интервью журналистам портала Рогов дал несколько советов, как одеваться на светские мероприятия. По его мнению, в первую очередь нужно начать с гигиены. «Обязательно ходить в душ, мыть голову, прекрасно пахнуть, а далее следует жить по средствам. Покупать то, на что есть средства, и желательно приобретать вещи, которые пригодятся для разных поводов. А следовать за мной или нет — не мне решать. Я одеваюсь, чтобы чувствовать себя комфортно. Сегодня мне вот так комфортно — в шелковых трусах и казаках», — высказался стилист.

В мае сообщалось, что Александр Рогов посетил премьеру фильма «Переводчик» режиссера Гая Ричи в необычном наряде. Для выхода в свет мужчина выбрал черный оверсайз-пиджак, белую майку и сине шорты-трусы, оформленные абстрактным орнаментом. Свой образ он дополнил сапогами в ковбойском стиле и небольшой черной сумкой, украшенной металлическими шипами.

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    Карина Черных
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