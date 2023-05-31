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14:35, 31 мая 2023Ценности

Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах

Российский стилист Александр Рогов посетил премьеру фильма «Переводчик» в шортах-трусах

Кадр: @anna_ustyuzhanina

Российский стилист Александр Рогов появился на публике в необычном наряде. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Эксперт в области моды разместил в сторис видео, на которых он запечатлен в черном оверсайз-пиджаке, белой майке и синих шортах-трусах, оформленных абстрактным орнаментом. Свой образ он дополнил сапогами в ковбойском стиле и небольшой черной сумкой, украшенной металлическими шипами.

Известно, что мужчина выбрал подобный наряд для посещения премьеры фильма «Переводчик» режиссера Гая Ричи.

Ранее Рогов вместе с матерью Любовью Анатольевной оценил образ актрисы Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов» фразой «такая колхозня». Тогда для мероприятия знаменитость выбрала голубое платье дизайнера Дмитрия Логинова. Однако стилист раскритиковал наряд из-за выбора материала и кроя.

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    Карина Черных
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