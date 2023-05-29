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15:13, 29 мая 2023Ценности

Стилист оценил образ Пересильд на премьере «Вызова» фразой «такая колхозня»

Стилист Александр Рогов раскритиковал платье Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной оценил образ актрисы Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов» фразой «такая колхозня». Размышлениями он поделился в своем YouTube-шоу «Завтрак с королевой».

Тогда для мероприятия знаменитость выбрала голубое платье дизайнера Дмитрия Логинова. По словам Рогова, модельер вдохновлялся образом советской актрисы Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Однако стилист раскритиковал наряд из-за выбора материала и кроя. «Это похоже на индивидуальный пошив. Когда в ателье пришли, и все такое ровное — складочка к складочке. Все такое пресное: и прическа у нее пресная, и бусины пресные. Такая колхозня!» — высказался он.

В то же время Рогов отметил, что Юлии сделали симпатичный макияж, а также красиво уложили волосы. «Но это платье — нет. Задник с надписью "Вызов" красивее, чем это платье», — заявил он.

В декабре Александр Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым оценил наряд российского певца Филиппа Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично». Эксперты обсудили образ исполнителя, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала «Муз-ТВ». Музыкант надел цепь с логотипом марки Louis Vuitton, блестящие серебристые пиджак и ботинки, а также белые футболку и брюки карго. Так, Рогов отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.

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    Карина Черных
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