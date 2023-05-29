Стилист оценил образ Пересильд на премьере «Вызова» фразой «такая колхозня»

Стилист Александр Рогов раскритиковал платье Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов»

Российский стилист Александр Рогов вместе со своей матерью Любовью Анатольевной оценил образ актрисы Юлии Пересильд на премьере фильма «Вызов» фразой «такая колхозня». Размышлениями он поделился в своем YouTube-шоу «Завтрак с королевой».

Тогда для мероприятия знаменитость выбрала голубое платье дизайнера Дмитрия Логинова. По словам Рогова, модельер вдохновлялся образом советской актрисы Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Однако стилист раскритиковал наряд из-за выбора материала и кроя. «Это похоже на индивидуальный пошив. Когда в ателье пришли, и все такое ровное — складочка к складочке. Все такое пресное: и прическа у нее пресная, и бусины пресные. Такая колхозня!» — высказался он.

В то же время Рогов отметил, что Юлии сделали симпатичный макияж, а также красиво уложили волосы. «Но это платье — нет. Задник с надписью "Вызов" красивее, чем это платье», — заявил он.

В декабре Александр Рогов в беседе с коллегой Гошей Карцевым оценил наряд российского певца Филиппа Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично». Эксперты обсудили образ исполнителя, в котором он появился на мероприятии, посвященном дню рождения канала «Муз-ТВ». Музыкант надел цепь с логотипом марки Louis Vuitton, блестящие серебристые пиджак и ботинки, а также белые футболку и брюки карго. Так, Рогов отметил, что певец начал комбинировать вещи различных брендов, однако раскритиковал данное сочетание предметов гардероба, назвав его дисгармоничным.