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21:12, 2 августа 2023Бывший СССР

В Киеве усомнились в способности Зеленского победить в конфликте

Соскин заявил о наивности Зеленского после его обещания победить Россию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Handout / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о способности одержать победу в конфликте говорят о его наивности, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинский лидер нереалистично оценивает ситуацию. «Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун», — обратился к Зеленскому Соскин.

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    Марина Совина
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