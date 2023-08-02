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18:01, 2 августа 2023Бывший СССР

В Киеве призвали Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала наступления

Соскин призвал Зеленского к переговорам с Путиным из-за провала наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Украинский лидер Владимир Зеленский должен начать переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому призвал экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский, надо прекращать огонь и садиться за стол переговоров с Путиным», — сказал он.

Соскин добавил, что ВСУ несут колоссальные потери в личном составе и вооружении. При этом украинские военные не смогли достичь каких-либо успехов при контрнаступлении, а оружия стран НАТО недостаточно для новых атак, подчеркнул он.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине. Соскин обратил внимание на сопротивление, которое оказывают люди при задержании для мобилизации на фронт. Он также отметил, что у Украины заканчивается западное вооружение.

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    Кристина Есикова
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