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08:10, 2 августа 2023Бывший СССР

Очевидцы раскрыли подробности о ночных взрывах в Киеве

Очевидцы сообщили, что взрывы в Киеве раздавались ночью в течение десяти минут

Фото: Pixabay

Очевидцы раскрыли подробности о ночных взрывах в Киеве, они отметили, что в течение десяти минут их произошло не менее четырех, передает ТАСС.

Первый взрыв прогремел в 02:51 (по московскому времени), сообщили местные жители. «Затем в течение десяти минут еще три, один из них был очень мощный», — добавил собеседник агентства.

По информации очевидцев, в Киеве также сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ночью в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога, сработала система ПВО, заявили в военной администрации города. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе.

Во вторник, 1 августа, во всех областях Украины звучали сигналы тревоги. Сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, а также в Херсонской области (частично контролируется Киевом).

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    Марина Совина
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