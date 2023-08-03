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13:21, 3 августа 2023Наука и техника

Названа стоимость игры Spider-Man 2 в России

Игру Marvel's Spider-Man 2 оценили в России в 9999 рублей

Изображение: Spider-Man 2 / Burbank Studio

Российские ретейлеры открыли предзаказ на новую игру для PlayStation 5 по вселенной «Человека-Паука». Об этом сообщает издание DTF.

Возможность оформить предзаказ на Marvel's Spider-Man 2 обнаружили на сайтах магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Здесь коробочную версию стандартного издания оценили в 9999 рублей. По словам журналистов, свою стоимость тайтла также назвали в других сетевых магазинах — около семи тысяч рублей.

На странице товара указано, что доставка игры ожидается 20 ноября. Мировой релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября. Также авторы напомнили, что ранее в торговых сетях появились игры EA Sports FC 24 и Assassin's Creed Mirage — их оценили в 8999 и 5999 рублей соотвественно.

Пользователи сайта DTF резко раскритиковали ценовую политику и отметили высокую стоимость игры. «А ведь когда-то люди шутили, что надпись на коробке "PS5 — 8К" это про цены на игры», — отметил пользователь под ником Liquid Kojimbo. «9999 рублей, доставка через 3,5 месяца, через месяц после релиза — отличное предложение», — сыронизировал посетитель сайта под ником VS.

Компания Insomniac заявила, что Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября, в начале лета. В студии отметили, что эксклюзив PlayStation 5 окажется прямым продолжением Spider-Man, вышедшей в 2018 году.

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    Андрей Ставицкий
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