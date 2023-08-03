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09:27, 3 августа 2023Мир

В НАТО усилили меры безопасности из-за укрепления Белоруссии

El Pais: в НАТО усилили меры безопасности из-за укрепления Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО на восточном фронте усиливают меры безопасности в связи с размещением боевиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и укреплением страны, пишет El Pais.

Опасения усилились у Польши, Литвы и Латвии: премьер-министр первой Матеуш Моравецкий ранее говорил, что около 100 боевиков «Вагнера» в Белоруссии якобы приблизились к границе с Польшей. «Теперь ситуация становится еще более опасной. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — убежден политик.

Опасения усилились после инцидента с белорусскими вертолетами, якобы пересекшими границу с Польшей на днях.

Польша, Литва и Латвия — члены НАТО и Евросоюза, граничащие с Белоруссией, — уже были приведены в состояние боевой готовности после того, как в 2021-м на их границу стало прибывать большое число беженцев. Тогда они обвинили лидера Белоруссии Александра Лукашенко в развязывании «гибридной войны» с помощью наплыва мигрантов.

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    Виктория Кондратьева
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