В Верховной Раде признались в отсутствии плюрализма

Глава фракции Зеленского признался в выборочном запрете на плюрализм в Раде

Глава фракции Владимира Зеленского в Верховной Раде Давид Арахамия признался в существовании выборочного запрета на плюрализм в парламенте. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали», — сказал он.

Он отметил, что если депутат не хочет голосовать за «обязательный» законопроект, то ему надо сложить мандат. При этом он добавил, что голосования по законопроектам, которые касаются религиозных вопросов, проходят свободно.

Ранее Арахамия допустил создание коалиции из-за потери депутатов. Он сообщил, что из фракции ушли или были исключены 17 человек, что составляет 6,75 процента.