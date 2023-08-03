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16:07, 3 августа 2023Бывший СССР

Глава фракции Зеленского допустил создание коалиции

Глава фракции Зеленского допустил создание коалиции из-за потери депутатов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава фракции партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Давид Арахамия допустил создание коалиции из-за потери депутатов. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Арахамия сообщил, что из фракции ушли или были исключены 17 человек, что составляет 6,75 процента. «[Пока] у нас есть монобольшинство. Но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, оно может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию», — заявил он.

Ранее Рада приняла решение лишить полномочий депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, которые до этого потеряли украинское гражданство. Позднее парламент поддержал отставку депутата от партии «Слуга народа» зампредседателя комитета по вопросам национальной безопасности Юрия Аристова, замеченного на курорте на Мальдивах.

28 июля нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что после инцидента с Аристовым депутатов Верховной Рады перестали отправлять в командировки за границу.

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    Кристина Есикова
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