Гончаренко: украинских депутатов перестали отправлять в командировки за границу

Депутатов Верховной Рады перестали отправлять в командировки за границу после инцидента с нардепом Юрием Аристовым, которого заметили в отеле на Мальдивах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Всем депутатам запрещено выезжать из Украины. Никому из народных депутатов не подписывают новые командировки. А подписанные командировки на ближайшие даты отменили», — написал Гончаренко.

25 июля стало известно, что украинского депутата Аристова заметили отдыхающим на Мальдивах. Нардеп разместился в отеле, стоимость проживания в котором составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей) за ночь.

На фоне скандала украинским пограничникам запретили выпускать из страны депутатов и чиновников. Тем, кто попытается незаконно покинуть страну, обещают выдавать повестки.