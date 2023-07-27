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16:24, 27 июля 2023Бывший СССР

На Украине захотели выдавать повестки незаконно уехавшим из страны депутатам

«УП»: на Украине задумались о выдаче повесток незаконно уехавшим депутатам

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украине задумались о выдаче повесток депутатам и чиновникам, которые незаконно уехали из страны и потеряли мандат. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в офисе президента республики.

«Это правда, что всем депутатам и чиновникам заблокировали выезд из Украины. Люди потеряли связь с реальностью. (…) Есть мнения о том, что особо скандальные люди, после того как потеряют мандат, могли бы получить повестки и пойти повоевать», — сказал собеседник «УП».

По его словам, в настоящее время соответствующие органы будут очень тщательно проверять документы о командировках, приглашения и дорогу. Как он уточнил, это сделано для предотвращения того, что командировка в Вильнюс, а люди возвращаются через Хорватию, где еще на неделю задерживаются. Также планируется доработка постановления, регулирующего поездки за пределы страны и отпуск за рубежом в отношении военных.

Ранее власти Украины запретили пограничникам выпускать из страны чиновников и депутатов. Теперь глава офиса президента страны Андрей Ермак в телефонном режиме лично разрешает или запрещает выезд тех или иных госслужащих.

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    Кристина Есикова
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