Рада поддержала отставку отдохнувшего на Мальдивах депутата

Рада Украины поддержала отставку отдохнувшего на Мальдивах депутата Аристова

Верховная Рада Украины поддержала отставку депутата от партии президента страны «Слуга народа», зампредседателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности Юрия Аристова, замеченного на курорте на Мальдивах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия», — заявил он и добавил, что за это решение проголосовали 320 депутатов.

25 июля стало известно об отдыхе Аристова на Мальдивах. Его заметили в пятизвездочном отеле, стоимость проживания на двоих за одну ночь в котором составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей). Как уточнялось, журналисты позвонили в отель и получили подтверждение, что депутат проживал на курорте.

После сообщений СМИ об этом нардеп решил сложить полномочия. В Раду поступило соответствующее заявление от Аристова. Отмечалось, что оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.