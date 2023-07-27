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17:11, 27 июля 2023Бывший СССР

Рада поддержала отставку отдохнувшего на Мальдивах депутата

Рада Украины поддержала отставку отдохнувшего на Мальдивах депутата Аристова

Фото: Colin Watts / Unsplash

Верховная Рада Украины поддержала отставку депутата от партии президента страны «Слуга народа», зампредседателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности Юрия Аристова, замеченного на курорте на Мальдивах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия», — заявил он и добавил, что за это решение проголосовали 320 депутатов.

25 июля стало известно об отдыхе Аристова на Мальдивах. Его заметили в пятизвездочном отеле, стоимость проживания на двоих за одну ночь в котором составляет от 100 до 323 тысяч гривен (от 243 до 785 тысяч рублей). Как уточнялось, журналисты позвонили в отель и получили подтверждение, что депутат проживал на курорте.

После сообщений СМИ об этом нардеп решил сложить полномочия. В Раду поступило соответствующее заявление от Аристова. Отмечалось, что оно будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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    Кристина Есикова
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