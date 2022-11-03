Парламент Украины лишил полномочий двух депутатов

Верховная Рада Украины лишила полномочий депутатов Васильковского и Рабиновича

Верховная Рада Украины приняла решение лишить полномочий депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского, сообщил парламентарий Ярослав Железняк, передает РИА Новости.

Железняк отметил, что ранее Рабиновича и Васильковского президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства.

«За соответствующие постановления — 292 и 304 голосов. Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов», — сообщил украинский депутат.

Помимо двух украинских парламентариев, Зеленский в июле лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена Геннадия Корбана.