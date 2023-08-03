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13:11, 3 августа 2023Экономика

В России подорожали арбузы и дыни

АТОЛ: арбузы и дыни в России подорожали за год на 30 процентов

Фото: Joel Lee / Unsplash

В России по сравнению с прошлым годом цены на арбузы и дыни выросли почти на треть. Об этом говорится в исследовании компании АТОЛ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В июле 2023 года арбузы в среднем продавались по цене 71 рубль за один килограмм, что на 30 процентов дороже, чем в том же месяце 2022 года. При этом в прошлом году в июле арбузы стоили на четверть дешевле, чем в августе. Максимальная цена в текущем году при этом была зафиксирована в январе — тогда арбузы в среднем стоили 387 рублей за килограмм.

На 30 процентов подорожали и дыни. Средняя цена в магазинах в июле составила 119 рублей за килограмм. Максимальная цена этой бахчевой культуры в 2023 году также была отмечена в январе — 596 рублей за килограмм.

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Аналитики также сообщили о заметном росте цен на персики, абрикосы, сливы и нектарины. Эти фрукты за год стали стоить больше на 40, 31, 30 и 23 процента соответственно. Килограмм персиков сейчас можно купить в среднем за 254 рубля, абрикосов — за 244 рубля. Нектарины и сливы стоят чуть дешевле — 197 и 179 рублей за килограмм.

Такие ягоды, как малина (плюс 12 процентов), черника и клубника (плюс 2 процента) подорожали в рамках общей инфляции, отмечают эксперты. В то же время цена на вишню и киви, наоборот, снизилась на 24 и 13 процентов, до 403 и 280 рублей за килограмм соответственно.

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский спрогнозировал подорожание свинины в России. Он отметил, что сейчас цены на свинину низкие, а на птицу, напротив, высокие. В такой ситуации переработчики будут «уходить в свинину», а стоимость птицы будет падать, спрогнозировал Лисовский.

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