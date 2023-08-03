Россиянам назвали сроки и правила хранения арбуза

NEWS.ru: разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике три-пять дней

Разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, рассказала специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина. Сроки и правила хранения арбуза она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Костиной, в разрезанном виде в холодильнике должны храниться все бахчевые. «Арбуз пригоден употреблению в течение трех-пяти суток, если хранится в холодном месте. Плод должен быть правильной формы, кожура твердая равномерной плотности, в мякоти не должно быть больших пустот, арбузные семечки должны быть черными», — сказала она.

Костина также напомнила классический способ проверки арбуза на спелость — постучать по нему. «Если звук звонкий — мякоть плотная, ягода успела вызреть», — сказала эксперт. Покупать арбузы она порекомендовала только в сезон — в конце августа или в сентябре.

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