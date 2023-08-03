Захарова описала сценарий выдачи ордера МУС на «арест» Путина

Захарова заявила о вмешательстве Британии в выдачу ордера МУС на «арест» Путина

Великобритания имеет отношение к решению Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«21 февраля 2023 года происходит замена судьи МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа (ДР Конго) в Палате предварительного производства МУС на готового служить Западу представителя Коста-Рики (и выпускника Оксфорда) Серхио Херардо Угальде Годинеса. После того как это было сделано, у английского лобби в Палате появился перевес. Но нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями МУС со стороны британцев», — заявила Захарова.

По ее словам, в тот же день родного брата прокурора МУС Карима Хана, обвиненного в педофилии, досрочно освободили из английской тюрьмы. На следующий день, отметила Захарова, прокурор обратился в Палату предварительного производства с запросом на утверждение «ордеров». «Однако все равно ничего не происходит, Палата медлит. Тогда Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату — 20 марта, прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты», — сказала Захарова, отметив, что за три дня до конференции МУС выписал ордеры.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск судью МУС в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России. Позже стало известно, что в розыск также объявлена судья Томоко Аканэ.