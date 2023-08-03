Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 3 августа 2023Мир

Захарова описала сценарий выдачи ордера МУС на «арест» Путина

Захарова заявила о вмешательстве Британии в выдачу ордера МУС на «арест» Путина

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Великобритания имеет отношение к решению Международного уголовного суда (МУС) об ордерах на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«21 февраля 2023 года происходит замена судьи МУС Антуана Кесиа-Мбе Миндуа (ДР Конго) в Палате предварительного производства МУС на готового служить Западу представителя Коста-Рики (и выпускника Оксфорда) Серхио Херардо Угальде Годинеса. После того как это было сделано, у английского лобби в Палате появился перевес. Но нужен был личный фактор, абсолютный контроль над решениями МУС со стороны британцев», — заявила Захарова.

По ее словам, в тот же день родного брата прокурора МУС Карима Хана, обвиненного в педофилии, досрочно освободили из английской тюрьмы. На следующий день, отметила Захарова, прокурор обратился в Палату предварительного производства с запросом на утверждение «ордеров». «Однако все равно ничего не происходит, Палата медлит. Тогда Лондон организует донорскую конференцию для МУС и назначает ей дату — 20 марта, прозрачно намекая МУС, что до этого срока, если в Гааге хотят увидеть британские отчисления, нужны результаты», — сказала Захарова, отметив, что за три дня до конференции МУС выписал ордеры.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск судью МУС в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России. Позже стало известно, что в розыск также объявлена судья Томоко Аканэ.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

    Россиянам раскрыли стоимость операций с цифровыми рублями

    Популярный в России комик рассказал о приглашении к Дудю

    «Барби» стал самым кассовым снятым женщиной фильмом

    Форму облака в виде ядерного гриба объяснили

    Российского предпринимателя осудили на полтора года за дискредитацию армии

    ВСУ обстреляли приграничный российской регион

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    Наталья Бондарчук высказалась об отношениях с бывшим мужем

    Медведев заявил об адаптации системы отбора контрактников к условиям СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости