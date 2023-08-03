Приехавшая в индийский ашрам туристка подверглась групповому изнасилованию

44-летняя американка приехала в Индию и была изнасилована двумя мужчинами

Американская туристка, имя которой не называется, приехала в индийский ашрам и подверглась групповому изнасилованию. Об этом сообщает Telangana Today.

По информации полиции, во время произошедшего 44-летняя женщина сидела на пляже недалеко от ашрама. К ней подошли два незнакомца и предложили выпить. Опьяненную туристку мужчины посадили между собой на велосипед и отвезли к расположенному рядом пустующему дому. Там они неоднократно подвергли ее насилию сексуального характера.

Полиции удалось задержать подозреваемых. В настоящее время они находятся в участке, однако пока не арестованы.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.