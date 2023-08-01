Толпа мужчин изнасиловала туристку в саду возле Эйфелевой башни

Мексиканская туристка, изнасилованная в Париже, подала заявление в полицию

Отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

Полиции удалось задержать двух подозреваемых из пяти, однако вскоре их отпустили без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что мужчины подвергли туристку групповому изнасилованию на греческом пляже Ретимно, остров Крит, и получили пожизненный срок. Уточняется, что при аресте два пакистанца сразу признали вину, однако в суде стали отрицать обвинения.

