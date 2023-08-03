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17:39, 3 августа 2023Мир

В ФРГ признали ошибочность мнения о быстром решении конфликта на Украине

Депутат из ФРГ Штегнер: адепты быстрого решения конфликта на Украине ошиблись

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Адепты быстрого военного решения украинского конфликта должны признать ошибочность своего мнения. Об этом заявил депутат от Социал-демократической партии ФРГ Ральф Штегнер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Нельзя, чтобы мы только из военной перспективы рассматривали ситуацию, должны ведь играть роль и политические, экономические, гуманитарные и дипломатические усилия. Необходимо признать, что оценка тех, кто руководствовался одной лишь военной логикой, изменилась и они во многом обманулись», — сказал он.

По его словам, одними лишь разговорами о поставках наступательного оружия с большим радиусом действия вопроса не решить. При этом риски эскалации в случае такой военной помощи значительны, отметил Штегнер.

Ранее в США рассказали об огромных потерях Вооруженных сил Украины в Запорожской области. На этой неделе четыре из пяти украинских контратак были отражены российской артиллерией и ракетами, уточнил основатель и главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь.

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    Виктория Кондратьева
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