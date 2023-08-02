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20:33, 2 августа 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об огромных потерях ВСУ в Запорожской области

Журналист Макс Блюменталь сообщил об огромных потерях ВСУ в Запорожской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в ходе контрнаступления на позиции Российской армии в Запорожской области. Об этом в интервью YouTube-каналу Стивена Гарднера рассказал основатель и главный редактор независимого портала The Grayzone Макс Блюменталь.

«Американцев не волнует тот факт, что только на этой неделе четыре из пяти украинских контратак были отражены российской артиллерией и российскими ракетами. И мы даже представить себе не можем, сколько молодых украинских военных впустую отдали свои жизни в бессмысленных атаках на позиции всерьез закрепившихся в Запорожье россиян», — сообщил Блюменталь.

Журналист добавил, что в Вашингтоне не обращают внимания на то, что на Украине появляется все больше захоронений с жертвами конфликта. По мнению Блюменталя, эта тема должна освещаться в американских СМИ так же активно, как это было в ходе вторжений США в Ирак и Афганистан.

Тем временем папа римский Франциск призвал Европу проявить креатив в решении конфликта на Украине. Он также выразил тревогу из-за постоянных инвестиций в оружие во многих частях света.

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    Олег Давыдов
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