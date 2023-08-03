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20:12, 3 августа 2023Экономика

Индия закупила рекордный объем российской нефти

Refinitiv: индийский импорт нефти из РФ достиг рекордных 2,08 млн барр. в сутки

Фото: Angus Mordant / Reuters

По итогам июля Индия закупила у России рекордный объем нефти — в сутки в среднем поставлялось 2,08 миллиона баррелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков компании Refinitiv.

Россия активно сбывает сырье индийским и китайским нефтеперерабатывающим заводам уже много месяцев подряд. Эксперты объясняют востребованность российских поставок в первую очередь тем, что основной российский экспортный сорт Urals торгуется с большими скидками к эталонной марке Brent.

Однако Китай в июле, напротив, снизил ежедневные закупки российского сырья до 2,04 миллиона баррелей. Одной из главных причин подобной динамики стало решение российских властей сократить объемы внутренней нефтедобычи. С марта они начали сокращать производство на 500 тысяч баррелей в сутки к среднему уровню февраля, а затем продлили эту меру до конца 2024 года.

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В общей сложности по итогам июля азиатские страны закупили рекордные объемы нефти за рубежом — импорт составил 27,92 миллиона баррелей в сутки. Регион ставит рекорды по импорту несколько месяцев подряд — предыдущие максимумы были зафиксированы в июне и мае (27,35 миллиона и 27,53 миллиона баррелей в день соответственно).

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует сократить экспорт сырой нефти в сентябре на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом он не стал уточнять, относительно какого периода должно произойти снижение. Для сравнения, по итогам августа Москва рассчитывает снизить отправку сырья зарубежным покупателям дополнительно на 500 тысяч баррелей — то есть на миллион баррелей в день к среднему уровню февраля.

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    Анатолий Акулов
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