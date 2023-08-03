Россия пообещала продавать меньше нефти за рубеж

Новак: в сентябре РФ продолжит сокращение экспорта нефти, но на 300 тысяч б/с

Россия продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки в сентябре, однако теперь снижение составит 300 тысяч баррелей в сутки, заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

Относительно какого периода планируется сокращение, вице-премьер не уточнил. По словам Новака, решение принято «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка». Ранее власти России обязались сократить экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки.

Страна уменьшает поставки нефти за рубеж в дополнение к объявленному зимой сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Впервые о планах урезать производство нефти Россия сообщила в феврале — мера должна была действовать только в марте. Позже ее действие неоднократно продлевали, а 4 июня Новак сообщил, что Россия до конца 2024 года продолжит сокращать добычу на 500 тысяч баррелей в сутки по отношению к среднему показателю февраля.

По словам вице-премьера, в целом в 2023 году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 миллионов тонн, то есть на 20 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Вместе с Россией о сокращении добычи заявляли Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

Тем не менее аналитики не раз ставили под сомнение подлинность обещаний Москвы о сокращении производства одного из главных экспортных продуктов. Например, в марте в ОПЕК заявили, что добыча нефти в России в том месяце составила 9,7 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — 10 миллионов баррелей, то есть снижение за месяц составило всего 300 тысяч баррелей, а не 500. Подтвердить или опровергнуть данные ОПЕК не представляется возможным, так как правительство России ранее распорядилось закрыть статистику по добыче нефти и газа до 1 апреля 2024 года, причем запрет касается данных за март и первый квартал.