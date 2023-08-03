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03:49, 3 августа 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о наступлении российских военных в Авдеевке

Гагин: российские военные наступают на Авдеевку с трех сторон, как в Артемовске

Фото: News.ru / Global Look Press

Российские военные наступают на Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) с трех сторон — по аналогии с Артемовском, противник уже истощен. Об этом рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, российские войска наступают на Авдеевском направлении наступают с трех сторон: это в лоб и по флангам. «Скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь», —заявил он.

Он отметил, что в Авдеевке у украинских войск достаточно »серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона». Укрепрайон простилается на километры вглубь, что «достаточно серьезно». Нужно помнить, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытк.), а примерно около пяти атак на российские позиции в сутки. Гагин добавил, что эта интенсивность меньше, чем месяц назад.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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