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09:30, 3 августа 2023Россия

В российском селе ввели карантин после нападения бешеного барсука на ребенка

В селе Приамурья ввели карантин после того, как бешеный барсук укусил ребенка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В селе Калинино Михайловского района Амурской области ввели карантин по бешенству после того, как бешеный барсук напал на ребенка и укусил его. Об этом сообщило управление ветеринарии российского региона в Telegram-канале.

«Особо опасное заболевание было выявлено у дикого барсука. Животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика. Ребенку оказана медицинская помощь, проведена вакцинопрофилактика», — сообщили там.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, такой же случай в июне выявили в Сводобненском районе, где отловили бешеную енотовидную собаку, которая укусила девушку. Помимо этого, в июле в Благовещенском районе отловили больную бешенством лисицу.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туше медведя трихинеллеза — смертоносного паразита. Как впоследствии объяснил российский инфекционист Евгений Тимаков, такой карантин ввели не для людей, а для животных.

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    Анастасия Шейкина
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