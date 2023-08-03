В российском селе ввели карантин после нападения бешеного барсука на ребенка

В селе Приамурья ввели карантин после того, как бешеный барсук укусил ребенка

В селе Калинино Михайловского района Амурской области ввели карантин по бешенству после того, как бешеный барсук напал на ребенка и укусил его. Об этом сообщило управление ветеринарии российского региона в Telegram-канале.

«Особо опасное заболевание было выявлено у дикого барсука. Животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика. Ребенку оказана медицинская помощь, проведена вакцинопрофилактика», — сообщили там.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, такой же случай в июне выявили в Сводобненском районе, где отловили бешеную енотовидную собаку, которая укусила девушку. Помимо этого, в июле в Благовещенском районе отловили больную бешенством лисицу.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туше медведя трихинеллеза — смертоносного паразита. Как впоследствии объяснил российский инфекционист Евгений Тимаков, такой карантин ввели не для людей, а для животных.