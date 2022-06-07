Введение карантина в российском регионе из-за паразита у медведя объяснили

Врач Тимаков объяснил, что карантин из-за паразита в Красноярском крае ввели для животных

Карантин из-за смертоносного паразита, обнаруженного в туше медведя в Красноярском крае, ввели не для людей, а для животных. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Карантин ввели не для людей, а для животных, которые могут переносить этого паразита. Есть несколько их видов: домашние и дикие. Это дикий паразит, который передается через мясо диких животных, не обработанное термически. Поэтому вопрос в вывозе сырого мяса. Карантин введен именно для животных. Потому что при употреблении в пищу термически не обработанного сырого мяса можно заразиться этим самым трихинеллезом», — объяснил специалист.

Симптомами трихинеллеза являются сильные боли того органа, в который попал паразит, или нарушение его функций. Также, добавил Тимаков, среди симптомов заболевания могут быть тошнота, рвота, сильнейшие мышечные боли и температура.

О карантине в российском регионе после обнаружения трихинеллеза стало известно 6 июня. Из-за него на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных. Также в Араданском сельсовете Ермаковского района Красноярского края запрещено проведение ярмарок, выставок и мероприятий, связанных с передвижением животных.