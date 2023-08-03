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12:23, 3 августа 2023Силовые структуры

Раскрыта причина задержания ФСБ министра российского региона

ТАСС: ФСБ пришла с обысками в Минздрав Самарской области по делу о мошенничестве
Начало событий в новости ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Министра здравоохранения Самарской области и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, в настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела в областном министерстве правоохранители проводят обыски.

Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и и его заместителя Асланбека Майрамукаева.

Задержанный заместитель министра курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

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    Любовь Ширижик
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