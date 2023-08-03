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11:56, 3 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

ФСБ задержала главу Минздрава Самарской области Беняна и его заместителя

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в их служебных кабинетах оперативники проводят обыски. Причина задержания пока неизвестна

Майрамукаев курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

6 июня сообщалось о задержании ФСБ бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области. Его обвиняют в хищении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались на выплату заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. По данным следствия, преступление было совершено им в период с 1 сентября 2022-го по 14 апреля 2023 года с использованием служебного положения. Бывший чиновник заключен под стражу.

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    Любовь Ширижик
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