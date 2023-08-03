Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Министерство здравоохранения Самарской области в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ведомстве работают сотрудники ФСБ и МВД, уточняет Telegram-канал Mash. Расследование связывают с задержанием ряда высокопоставленных медиков Тольятти, среди них главные врачи горбольницы №1 Максим Замулин, поликлиники №2 Андрей Житлов, поликлиники №4 Александра Кулагина.
Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.
Задержанный заместитель министра курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.