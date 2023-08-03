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12:45, 3 августа 2023Силовые структуры

Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

ТАСС: силовики проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области
Начало событий в новости ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

Фото: Sondem / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Министерство здравоохранения Самарской области в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве работают сотрудники ФСБ и МВД, уточняет Telegram-канал Mash. Расследование связывают с задержанием ряда высокопоставленных медиков Тольятти, среди них главные врачи горбольницы №1 Максим Замулин, поликлиники №2 Андрей Житлов, поликлиники №4 Александра Кулагина.

Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.

Задержанный заместитель министра курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

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    Любовь Ширижик
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