Правоохранители пришли с обысками в министерство российского региона

ТАСС: силовики проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области

ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

Начало событий в новости ФСБ задержала после обысков министра и его заместителя в российском регионе

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Министерство здравоохранения Самарской области в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве работают сотрудники ФСБ и МВД, уточняет Telegram-канал Mash. Расследование связывают с задержанием ряда высокопоставленных медиков Тольятти, среди них главные врачи горбольницы №1 Максим Замулин, поликлиники №2 Андрей Житлов, поликлиники №4 Александра Кулагина.

Ранее 3 августа сообщалось о задержании главы Минздрава Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева.

Задержанный заместитель министра курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

