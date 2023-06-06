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13:51, 6 июня 2023Силовые структуры

Картины и деньги из особняка уличенного в коррупции экс-министра попали на видео

СКР нашел картины и деньги в особняке арестованного экс-главы Минздрава Херсонской области
Начало событий в новости ФСБ уличила бывшего главу Минздрава Херсонской области в хищении зарплат

Следователи провели обыск в особняке арестованного бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области. Следственный комитет России (СКР) предоставил «Ленте.ру» оперативные кадры.

На видео попали интерьеры дома уличенного в коррупции экс-главы регионального Минздрава, картины и наличные деньги.

Ранее 6 июня сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ экс-чиновника. Его обвиняют в хищении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались на выплату заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. По данным следствия, преступление было совершено им в период с 1 сентября 2022-го по 14 апреля 2023 года с использованием служебного положения. Бывший чиновник заключен под стражу.

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    Любовь Ширижик
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