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13:36, 6 июня 2023Силовые структуры

ФСБ уличила бывшего главу Минздрава Херсонской области в хищении зарплат

ФСБ задержала экс-главу Минздрава Херсонской области за хищение зарплат на 26,5 млн рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области по обвинению в хищении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались на выплату заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) .

Экс-чиновнику вменяется присвоение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере. СКР возбудил уголовное дело в отношении задержанного.

По данным следствия, преступление было совершено им в период с 1 сентября 2022-го по 14 апреля 2023 года с использованием служебного положения. Бывший чиновник заключен под стражу. По месту его жительства проведен обыск, изъяты интересующие следствие предметы.

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    Любовь Ширижик
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