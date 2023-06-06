ФСБ уличила бывшего главу Минздрава Херсонской области в хищении зарплат

ФСБ задержала экс-главу Минздрава Херсонской области за хищение зарплат на 26,5 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области по обвинению в хищении 26,5 миллиона рублей, которые предназначались на выплату заработной платы сотрудникам Херсонской городской клинической больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) .

Экс-чиновнику вменяется присвоение вверенных ему денежных средств в особо крупном размере. СКР возбудил уголовное дело в отношении задержанного.

По данным следствия, преступление было совершено им в период с 1 сентября 2022-го по 14 апреля 2023 года с использованием служебного положения. Бывший чиновник заключен под стражу. По месту его жительства проведен обыск, изъяты интересующие следствие предметы.