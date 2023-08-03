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04:04, 3 августа 2023Ценности

51-летняя телезвезда попала в объектив папарацци в бикини

Фото: Ralph Bavaro / BRAVO / Getty Images

Американская ведущая и писательница Тереза Джудиче попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летнюю звезду сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» запечатлели на острове Миконос. Знаменитость посетила курорт в бикини оранжевого цвета с розовыми лямками бренда Reina Olga стоимостью 165 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей). Ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Она также надела солнцезащитные очки.

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Известно, что Джудиче отправилась на отдых вместе с мужем Луисом Руэласом и четырьмя детьми от первого брака.

В июне британская певица Дуа Липа снялась в откровенном виде для рекламы. На размещенном снимке звезда предстала в блестящем бикини лилового оттенка с золотистыми цепями, которые обвивали ее тело. Знаменитость позировала у капота машины с маленькой сумкой в руке в тон наряду, повернувшись вполоборота к камере.

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    Карина Черных
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