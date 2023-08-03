Ушастый баклан украл у рыбака улов и попался на удочку

UPI: баклан в США попытался украсть у рыбака улов и попался на крючок

Баклан в штате Мэриленд, США, попытался похитить у рыбака улов, проглотил крючок и попался на удочку. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В полицию поступило сообщение о гагаре, которая проглотила рыболовный крючок. Офицер по контролю за животными Марика Крейчи прибыла на место происшествия и обнаружила водоплавающую птицу, которая оказалась ушастым бакланом.

Баклан украл улов рыбака вместе с крючком и случайно попал на рыболовную леску. Спасатели доставили птицу в ветеринарную клинику и извлекли крючок и леску. Они позволили птице оставить себе украденную рыбу.

Ветеринары отдали должное рыбаку, который вызвал помощь, а не просто перерезал леску и отпустил птицу с проглоченным крючком. Они подчеркнули, что таким образом мужчина, вероятно, спас жизнь баклана.

Птицу выпустили на волю в парке Тайдингс.

Ушастый баклан — это крупная птица с темно-коричневым или черным оперением с зеленоватым или бронзовым отливом, длинным клювом, загнутым на конце в виде крючка, и яркой желто-оранжевой кожей в основании клюва. Эти птицы распространены по всей Северной Америке, зимуют до мексиканского штата Синалоа и Багамских островов, живут в прибрежных районах и вдоль внутренних водоемов.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта во время поездки во Флориду сняла на видео момент, как белоголовый орлан похитил акулу, которую поймал на удочку ее муж. Орел 20 минут поедал акулу на глазах у людей, пока они любовались закатом.