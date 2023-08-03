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09:56, 3 августа 2023Мир

Разведка Британии возложила вину на кусты за медленное продвижение ВСУ

Разведка Британии: кустарники и мелкие деревья сдерживают продвижение ВСУ на юге

Фото: Reuters

Разведка Великобритании возложила вину на кусты и небольшие деревья, отрастающие на поле боя, которые сдерживают продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге. Об этом говорится в заявлении в Twitter.

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — отмечается в заявлении.

Кроме того, такая растительность становится укрытием, которое «помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей».

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что наступление ВСУ идет по плану, который помогали составить западные союзники, в том числе Лондон и Вашингтон. Он объяснил медленные темпы наступления ВСУ необходимостью беречь личный состав и технику для последующего прорыва.

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    Семен Александров
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