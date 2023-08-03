Психолог перечислила признаки женской измены

Психолог Алексеева: изменяющая женщина может чаще смеяться или стать заботливее

Изменяющая мужу женщина резко меняет свое поведение, рассказала психолог Маргарита Алексеева. Признаки женской измены она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Алексеевой, после измены женщина может начать чаще и громче смеяться, активнее реагировать на все происходящее. «Бывает, что появляется чувство вины, ведь измена может разрушить семью, из-за чего женщина становится более заботливой. Может теряться в обычных домашних разговорах, будто мыслями не здесь, а витает в облаках», — рассказала психолог.

Измениться может и внешний вид женщины, продолжила Алексеева — макияж может стать более романтичным или ярким. Кроме того, добавила психолог, после усугубления ситуации у женщины может наступить период спокойного безразличия или даже тотального расслабления. «Такое состояние может появиться, когда ситуация уже довольно далеко зашла и что делать дальше, женщине непонятно, и решать ситуацию или делать выбор нет ни желания, ни мотивации. Как сложится, так сложится», — объяснила ход мысли изменницы психолог.

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