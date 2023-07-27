Психолог на примере Арианы Гранде объяснила тягу к женатым мужчинам

Психолог Изабель Морли: тяга к женатым мужчинам возникает из-за страха отношений

Семейный клинический психолог Изабель Морли на примере нового романа американской певицы Арианы Гранде объяснила причину, по которой некоторых женщин привлекают женатые мужчины. Специалистку цитирует Insider.

По словам Морали, некоторые женщины систематически влюбляются в мужчин, которые состоят в отношениях. Психотерапевт объяснила, что одна из причин этого заключается в том, что личные качества женатых людей кажутся более привлекательными. «Невероятно очаровывает наблюдать за кем-то, кто является отличным партнером, хорошим родителем и осознавать, что у него есть эти качества», — считает Морли. Еще тяга к несвободным партнерам, по мнению психотерапевта, возникает из-за страха довериться и посвятить себя другому человеку. В подобных случаях влюбленность в чужого мужа или жену становится безопасным способом избежать настоящих отношений.

Поводом для комментария специалистки стал роман 30-летней певицы Арианы Гранде с женатым актером Итаном Слейтером. По мнению Морли, негативная реакция фанатов является типичной и предсказуемой, поскольку в случае измены именно женщин считают злодейками. Она объяснила, что в обществе существует негласный договор, который сводится к тому, что мужчины всегда изменяют, а женщины должны этому противостоять. По словам Морли, нарушение этого договора расценивается людьми как предательство.

Эта точка зрения снимает с мужчин обязательство не обманывать и нести ответственности за свой выбор Изабель Морли психолог

Морли добавила, что в большинстве случаев романы, которые начинаются с обмана, заканчиваются плохо из-за сложных и противоречивых эмоций партнеров. Кроме того, по ее мнению, такие пары с самого начала готовы к вероятным изменам друг друга и не настроены на успех.

Ранее сообщалось, что в январе этого года Ариана Гранде рассталась с супругом, агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. В июле стало известно о новом романе Арианы Гранде с актером Итаном Слейтером.