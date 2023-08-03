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16:21, 3 августа 2023Россия

Медведев назвал число поступивших на службу в ВС РФ с начала года контрактников

Медведев: с начала года на службу в ВС РФ поступили более 231 тыс. контрактников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С начала года на службу в Вооруженных силах (ВС) России поступили более 231 тысячи контрактников. Это число в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ назвал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Видео с совещания опубликовано в Telegram-канале политика.

По словам Медведева, эта цифра учитывает контракты, заключенные с 1 января по 3 августа 2023 года.

Политик отметил, что власти заботятся о том, чтобы повысить социальную защищенность бойцов ВС России и их семей.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в ВС в среднем ежедневно записываются 1336 человек — эта цифра соответствует численности полка. Он отмечал, что, помимо контрактников, Минобороны набрало 52 тысячи добровольцев.

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    Марк Леонов
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