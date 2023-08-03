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16:20, 3 августа 2023Среда обитания

Названа причина смерчей и ураганов в России

Климатолог Чернокульский: смерчи и ураганы в России связаны с изменением климата

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Происхождение смерчей и ураганов в России связано с изменением климата. Причину подобных стихийных бедствий назвал климатолог, эксперт Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, пишет «Федерал Пресс».

По словам эксперта, смерчи, крупный град, сильные ливни и ураганы характерны для очень теплого времени года и являются типичными проявлениями конвекции атмосферы. «Воздух внизу нагревается, затем поднимается вверх, и при определенных условиях могут образовываться долгоживущие кучевые дождевые облака. И такие мощные конвективные системы как раз могут приводить к образованию опасных явлений», — объяснил Чернокульский.

Он отметил, что сейчас сухопутные смерчи в России происходят гораздо чаще, чем ученые предполагали ранее, — от 10 до 50 в год. При этом по своему масштабу они могут сравниться с торнадо в США. Примерно 1-3 раза за год скорость ветра при некоторых ураганах в России достигает более 70 метров в секунду — ее хватит, чтобы разрушить частный дом.

Климатолог добавил, что из-за изменения климата много теплого и влажного воздуха сейчас находится внизу — это создает условия для возникновения ураганов и смерчей. Такая тенденция также указывает на то, что наиболее сильные явления будут происходить в стране чаще, в то время как средней интенсивности — наоборот, ниже.

В августе об увеличении количества смерчей в России предупредил и сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов.

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    Полина Кислицына
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