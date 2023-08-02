Россиян предупредили об увеличении количества смерчей

Климатолог Карнаухов: из-за климата в России будут чаще возникать смерчи

На фоне изменения климата в России будет увеличиваться количество смерчей. Об этом жителей страны в разговоре с Ura.ru предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов.

По словам специалиста, в последнее время смерчи в России стали возникать чаще, хотя они не считались типичными явлениями для страны. Однако рост температур способствует увеличению содержания водяных паров в атмосфере, которые раскручивают смерчи и ураганы.

«Возможно, это явление будет наблюдаться в тех районах, где раньше его не было. В европейской части России могут появиться смерчи практически во всех регионах», — уточнил Карнаухов. Подобные явления уже зафиксировали на Черноморском побережье, в районе Новороссийска, в Сочи. В зоне риска также находится Башкирия.

Ранее эксперт заявил, что человечество рискует столкнуться с экстремальной жарой, если не откажется от добычи нефти, газа и угля. Мировому сообществу нужно перейти на альтернативные, безуглеродные источники энергии — солнечные, ветряные, атомные электростанции, посчитал специалист.